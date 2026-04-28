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Rückschlag für deutschen NHL-Star

Rückschlag für deutschen NHL-Star

Der deutsche Angreifer John-Jason Peterka bleibt erneut ohne Scorerpunkt. Die Playoff-Serie der Utah Mammoths ist wieder komplett offen.
John-Jason Peterka (r.) auf dem Eis
John-Jason Peterka (r.) auf dem Eis
© picture-alliance/AP/SID/Tyler Tate
SID
Der deutsche Angreifer John-Jason Peterka bleibt erneut ohne Scorerpunkt. Die Playoff-Serie der Utah Mammoths ist wieder komplett offen.

Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka hat mit Utah Mammoth in den Playoffs der NHL einen Rückschlag erlitten.

Der 24 Jahre alte Angreifer unterlag mit seinem Team vor heimischem Publikum mit 4:5 nach Verlängerung gegen die Vegas Golden Knights, Utah kassierte in der Best-of-seven-Serie damit den 2:2-Ausgleich. Peterka blieb in rund zehn Minuten Eiszeit erneut ohne Scorerpunkt.

Peterka wartet auf erstes Playoff-Tor

Für Olympiateilnehmer Peterka und die junge Franchise ist es die erste Playoff-Teilnahme. Shea Theodore traf für Vegas erst in der 20. Minute der Overtime zum Sieg.

Spiel fünf in der Serie steigt in der Nacht zu Donnerstag in Las Vegas.

Mit 25 Toren und 22 Assists hatte der gebürtige Münchner Peterka eine solide Hauptrunde gespielt – er wartet aber noch auf sein erstes Tor und seinen ersten Assist in der Postseason.

Die Pittsburgh Penguins machten das Duell mit den Philadelphia Flyers durch einen 3:2-Heimsieg derweil wieder spannend und verkürzten in der Serie auf 2:3.

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