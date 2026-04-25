NHL: Stützle raus – Hurricanes fegen Ottawa weg

SID 26.04.2026 • 00:00 Uhr Der Nationalspieler verliert mit den Kanadiern auch das vierte Spiel der Serie.

Für Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle sind die Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NHL schon nach vier Spielen beendet. Der Stürmer verlor mit den Ottawa Senators an Samstag gegen die Carolina Hurricanes mit 2:4 und beendete die Best-of-seven-Serie ohne einen einzigen Sieg.

Die Hurricanes treffen nach dem „Sweep“ in der nächsten Runde wohl auf die Philadelphia Flyers, die in ihrer Serie gegen die Pittsburgh Penguins 3:0 führen.

NHL: Ottawa wartet seit 2017 auf Playoff-Erfolg

Taylor Hall (36.) brachte Carolina, in der regulären Saison das beste Team im Osten, im zweiten Drittel in Führung. Doch Ottawa antwortete schnell, Stützle gab den Assist zum 1:1 durch Drake Batherson (38.). Im letzten Abschnitt sicherten Logan Stankhoven (50.) und Doppelpacker Sebastian Aho (58./59.) den Hurricanes den Sieg, für die Senators war das Tor von Dylan Cozens zu wenig (59.).