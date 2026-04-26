Playoff-Debakel: Bruins kassieren 1:6 – Sturm vorm Aus

Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm steht mit den Boston Bruins in der NHL nach einem Debakel mit dem Rücken zur Wand. Beim Playoff-Debüt von Angreifer Lukas Reichel unterlagen die Bruins vor heimischem Publikum 1:6 gegen die Buffalo Sabres und gerieten in der Best-of-seven-Serie mit 1:3 in Rückstand. Buffalo erspielte sich damit Matchbälle für den Einzug ins Viertelfinale. Spiel fünf findet in der Nacht zu Mittwoch in Buffalo statt.
NHL-Playoffs: Debakel für Sturms Bruins
Boston steht nun gehörig unter Druck. Lukas Reichel kann Sturms Team nicht helfen.
Der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm
© AFP/GETTY IMAGES/SID/JOE HRYCYCH
Bruins-Pleite nach Horror-Startdrittel
Ausschlaggebend für die klare Heimniederlage von Sturms Team war ein katastrophales erstes Drittel, in dem die Bruins bis zur 15. Minute vier Gegentreffer kassierten. Buffalo legte dann im dritten Drittel nach. Boston erzielte erst in der letzten Minute den Ehrentreffer. Nationalspieler Reichel kam in der Postseason erstmals für Boston zum Einsatz, konnte in rund 14 Minuten Eiszeit aber kaum Akzente setzen.
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