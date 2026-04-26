Playoff-Debakel: Bruins kassieren 1:6 – Sturm vorm Aus

SID 26.04.2026 • 22:53 Uhr Boston steht nun gehörig unter Druck. Lukas Reichel kann Sturms Team nicht helfen.

Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm steht mit den Boston Bruins in der NHL nach einem Debakel mit dem Rücken zur Wand. Beim Playoff-Debüt von Angreifer Lukas Reichel unterlagen die Bruins vor heimischem Publikum 1:6 gegen die Buffalo Sabres und gerieten in der Best-of-seven-Serie mit 1:3 in Rückstand. Buffalo erspielte sich damit Matchbälle für den Einzug ins Viertelfinale. Spiel fünf findet in der Nacht zu Mittwoch in Buffalo statt.

Bruins-Pleite nach Horror-Startdrittel