NHL-Playoffs: Niederlagen für Sturm und Stützle

SID 24.04.2026 • 06:16 Uhr Boston muss sich Buffalo geschlagen geben, Ottawa steht gegen die Hurricanes schon vor dem Aus.

Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm ist mit den Boston Bruins in den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NHL wieder in Rückstand geraten, Nationalspieler Tim Stützle steht nach der nächsten Niederlage mit den Ottawa Senators sogar schon vor dem Aus.

Während Sturms Franchise nach dem 1:3 zu Hause gegen die Buffalo Sabres in der Best-of-Seven-Serie mit 1:2 zurückliegt, darf sich Stützles Ottawa nach dem 1:2 gegen die Carolina Hurricanes beim Stand von 0:3 keine Pleite mehr erlauben.

NHL-Playoffs: Sabres drehen die Partie

Boston erwischte einen guten Start, als Tanner Jeannot (24.) die Bruins in Führung brachte. Kurz darauf scheiterte Viktor Arvidsson mit einem Penalty und vergab so die Chance auf das 2:0. Das nutzten die Gäste, die das Spiel durch Tore von Bowen Byram (31.), Alex Tuch (45.) und Noah Östlund (59.) drehten.