NHL: Heftige Pleite für Seiders Red Wings

Die Detroit Red Wings um den deutschen Nationalspieler Moritz Seider haben sich mit einer krachenden Niederlage aus der diesjährigen NHL-Saison verabschiedet. Das Team verlor zum Abschluss der Hauptrunde in der nordamerikanischen Eishockeyliga 1:8 bei den Florida Panthers.
Heftige Pleite für Seiders Red Wings
Beide Mannschaften hatten zuvor bereits keine Chancen mehr auf den Einzug in die Playoffs gehabt, Detroit reiht sich nach 82 Partien auf Rang zehn der Eastern Conference ein.
Stützle bleibt ohne Einsatz
Besser lief es für Seiders Nationalmannschaftskollegen Tim Stützle, der beim 3:1 seiner Ottawa Senators über Toronto Maple Leafs jedoch nicht zum Einsatz kam. Ottawa hatte das Playoff-Ticket bereits in der Tasche gehabt, die Hauptrunde beendete das Team als Sechster der Eastern Conference.
In der entscheidenden Saisonphase zuschauen hingegen müssen die Seattle Kraken um den weiterhin verletzten deutschen Torhüter Philipp Grubauer. Ohne den Goalie verlor Seattle 1:4 gegen die Vegas Golden Knights. Als Tabellen-13. im Westen sind die Kraken längst abgeschlagen, die letzte Hauptrundenpartie steigt für das Team in der Nacht auf Freitag deutscher Zeit gegen Colorado Avalanche.
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