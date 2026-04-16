NHL: Heftige Pleite für Seiders Red Wings

SID 16.04.2026 • 07:18 Uhr Moritz Seider und die Detroit Red Wings hatten die Teilnahme an den Playoffs bereits verspielt. Zum Abschluss setzte es aber auch eine deftige Niederlage.

Die Detroit Red Wings um den deutschen Nationalspieler Moritz Seider haben sich mit einer krachenden Niederlage aus der diesjährigen NHL-Saison verabschiedet. Das Team verlor zum Abschluss der Hauptrunde in der nordamerikanischen Eishockeyliga 1:8 bei den Florida Panthers.

Beide Mannschaften hatten zuvor bereits keine Chancen mehr auf den Einzug in die Playoffs gehabt, Detroit reiht sich nach 82 Partien auf Rang zehn der Eastern Conference ein.

Stützle bleibt ohne Einsatz

Besser lief es für Seiders Nationalmannschaftskollegen Tim Stützle, der beim 3:1 seiner Ottawa Senators über Toronto Maple Leafs jedoch nicht zum Einsatz kam. Ottawa hatte das Playoff-Ticket bereits in der Tasche gehabt, die Hauptrunde beendete das Team als Sechster der Eastern Conference.