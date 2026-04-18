NHL: Stützle und Ottawa starten mit Niederlage

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat zum Auftakt der Playoffs in der NHL eine Niederlage mit den Ottawa Senators kassiert.
Stützle-Team startet mit Niederlage
Der kanadische Hauptstadtklub verlor Spiel eins der Best-of-seven-Serie bei den Carolina Hurricanes, in der regulären Saison das beste Team im Osten, mit 0:2. Spiel zwei findet am Montagabend (Ortszeit) wieder in Raleigh statt.
Logan Stankoven (23.) brachte das Heimteam zu Beginn des zweiten Drittels in Führung. In der Folge drückten Ottawa und Stützle, die zum zweiten Mal nacheinander den Sprung in die Playoffs schafften, auf den Ausgleich, doch der Puck wollte nicht ins gegnerische Tor. Stattdessen erhöhte Taylor Hall (48.) für Carolina.
Sieben Deutsche nehmen an den NHL-Playoffs teil – so viele wie noch nie. Neben Stützle kämpfen noch Leon Draisaitl und Joshua Samanski (beide Edmonton Oilers), Nico Sturm (Minnesota Wild), Lukas Reichel und Headcoach Marco Sturm (beide Boston Bruins) sowie John-Jason Peterka (Utah Mammoth) um den begehrten Stanley Cup.