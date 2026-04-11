NHL: Bruins verlieren gegen Tampa – Sturm zittert um Playoffs

SID 11.04.2026 • 21:14 Uhr Die Bruins sind zwei Spiele vor Schluss der Hauptrunde aber weiter auf Playoff-Kurs.

Marco Sturm hat in seiner Debütsaison als NHL-Chefcoach mit den Boston Bruins die Playoffs vor Augen, das Ticket aber noch nicht gelöst. Der ehemalige Eishockey-Bundestrainer verlor am Samstag mit dem Traditionsklub trotz langer Führung 1:2 gegen die Tampa Bay Lightning und muss sich damit noch etwas gedulden, allerdings sind die Chancen weiter groß.

Bruins verspielen Führung gegen Florida

Morgan Geekie (11.) brachte die Bruins, die in der vergangenen Saison enttäuscht und überraschend die Playoffs verpasst hatten, früh in Führung. Erst im Schlussdrittel drehten die Gäste aus Florida durch Tore von Brandon Hagel (47.) und Emil Lilleberg (59.) das Spiel. Mit 96 Punkten liegt Boston aber weiter auf dem ersten Wildcard-Platz im Osten.

Ex-Nationalspieler vor NHL-Rückkehr

Im Sommer hatte der sechsmalige Stanley-Cup-Sieger den deutschen Ex-Nationalspieler verpflichtet, der nach der sensationellen Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2018 als Co-Trainer und Chefcoach in der unterklassigen AHL den Grundstein für seine zweite NHL-Karriere gelegt hatte.

Sturm formt Bruins zu Playoff-Team