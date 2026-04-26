Nico Sturm glänzt: Wild erzwingen 2:2 im Dallas-Krimi

SID 26.04.2026 • 07:20 Uhr Nationalspieler Nico Sturm verhilft den Minnesota Wild in den NHL-Playoffs zu einem Sieg.

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm hat mit den Minnesota Wild in der ersten Runde der NHL-Playoffs den Ausgleich geschafft. Durch das 3:2 nach Verlängerung gegen die Dallas Stars stellte Minnesota in der Best-of-Seven-Serie auf 2:2.

Sturm legt auf, Minnesota siegt

Sturm hatte im letzten Drittel den Treffer von Marcus Foligno zum zwischenzeitlichen 2:2 vorbereitet. In der Verlängerung traf dann Matt Boldy kurz vor dem Ende der ersten Overtime zum Sieg für Minnesota. Spiel fünf findet in der Nacht auf Mittwoch in Dallas statt.

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