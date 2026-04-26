Nico Sturm glänzt: Wild erzwingen 2:2 im Dallas-Krimi

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm hat mit den Minnesota Wild in der ersten Runde der NHL-Playoffs den Ausgleich geschafft. Durch das 3:2 nach Verlängerung gegen die Dallas Stars stellte Minnesota in der Best-of-Seven-Serie auf 2:2.
Sturm glänzt in den NHL-Playoffs
Nationalspieler Nico Sturm verhilft den Minnesota Wild in den NHL-Playoffs zu einem Sieg.
Nico Sturm (r.) feiert den zwischenzeitlichen Ausgleich
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/Ellen Schmidt
Sturm legt auf, Minnesota siegt
Sturm hatte im letzten Drittel den Treffer von Marcus Foligno zum zwischenzeitlichen 2:2 vorbereitet. In der Verlängerung traf dann Matt Boldy kurz vor dem Ende der ersten Overtime zum Sieg für Minnesota. Spiel fünf findet in der Nacht auf Mittwoch in Dallas statt.
Flyers verpassen vorzeitiges Weiterkommen
Die Philadelphia Flyers verpassten im „Battle of Pennsylvania“ gegen die Pittsburgh Penguins derweil den vorzeitigen Einzug in die nächste Runde. Nach drei Siegen zum Auftakt verloren die Flyers das vierte Spiel mit 2:4.
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