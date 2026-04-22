NHL: Sturm schlägt mit Boston zurück

SID 22.04.2026 • 06:23 Uhr Nach der Niederlage zum Auftakt führt Ex-Bundestrainer Marco Sturm die Boston Bruins zu einem Erfolg. Damit ist die Serie gegen die Buffalo Sabres nun ausgeglichen.

Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat sich mit den Boston Bruins nach dem Fehlstart in die NHL-Playoffs eindrucksvoll zurückgemeldet.

Spiel zwei der ersten Runde gewannen Sturm und die Bruins in der Nacht zum Mittwoch bei den Buffalo Sabres mit 4:2, in der Best-of-Seven-Serie steht es folglich nun 1:1. Die dritte Partie steigt am Donnerstag (Ortszeit) in Boston.

NHL: Nationalspieler kommt nicht zum Einsatz

Nach der bitteren 3:4-Pleite in Spiel eins überzeugten die Bruins im zweiten Duell, Viktor Arvidsson glänzte mit einem Doppelpack (25./41.). Nationalspieler Lukas Reichel kam nicht zum Einsatz. „Ich wusste, dass wir heute eine Reaktion zeigen werden.

Spiel eins war nicht schlecht von uns, aber wir wussten, dass wir etwas besser sein müssen. Und die Jungs haben heute großartig gespielt“, sagte Sturm.

Auch Nationalspieler John-Jason Peterka gelang mit Utah Mammoth der Ausgleich. Bei den Vegas Golden Knights gewann das Team des deutschen Angreifers mit 3:2.