NHL: Sturm und Boston beenden Negativserie

SID 13.04.2026 • 06:48 Uhr Kurz vor dem Start in die Playoffs der NHL hat Marco Sturm mit den Boston Bruins eine Negativserie beendet. Die Bruins hatten sich bereits zuvor für die Playoffs qualifiziert.

Marco Sturm hat mit den Boston Bruins kurz vor dem Start in die Playoffs der NHL eine Negativserie beendet. Nach fünf Pleiten in Folge gewann das Team des deutschen Trainers am vorletzten Spieltag der Hauptrunde mit 3:2 bei den Columbus Blue Jackets und schob sich dadurch an den Ottawa Senators vorbei auf den ersten Wild-Card-Platz der Eastern Conference.

Sowohl die Bruins, bei denen Lukas Reichel ohne Punkt blieb, als auch Ottawa um Nationalspieler Tim Stützle sind bereits für die Playoffs qualifiziert. Stützle wurde beim 3:4 der Senators bei den New Jersey Devils geschont.