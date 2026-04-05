Seider & Red Wings: Wilde 4:5-Pleite – Playoffs rücken weg

SID 05.04.2026 • 21:40 Uhr Der Nationalspieler verliert mit den Detroit Red Wings gegen Minnesota.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat im Kampf um die erste Playoff-Teilnahme der Detroit Red Wings in der NHL seit zehn Jahren einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Der Vizeweltmeister von 2023 verlor am Ostersonntag mit dem Traditionsklub gegen die bereits qualifizierten Minnesota Wild trotz einer furiosen Aufholjagd 4:5. Nach vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen sind die Red Wings aus den Playoff-Plätzen herausgerutscht.

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