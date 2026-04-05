Seider & Red Wings: Wilde 4:5-Pleite – Playoffs rücken weg

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat im Kampf um die erste Playoff-Teilnahme der Detroit Red Wings in der NHL seit zehn Jahren einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Der Vizeweltmeister von 2023 verlor am Ostersonntag mit dem Traditionsklub gegen die bereits qualifizierten Minnesota Wild trotz einer furiosen Aufholjagd 4:5. Nach vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen sind die Red Wings aus den Playoff-Plätzen herausgerutscht.
Nächster Rückschlag für Seider
Der Nationalspieler verliert mit den Detroit Red Wings gegen Minnesota.
Erneute Niederlage: Moritz Seider
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/GREGORY SHAMUS
Kaprisow krönt Wild-Comeback
Detroit war durch ein Tor des Schweden Albert Johansson schon nach 100 Sekunden in Führung gegangen. Doch der amerikanische Olympiasieger Matt Boldy (21.) sowie die Russen Kirill Kaprisow (22./33.) und Wladimir Tarassenko (28.) drehten das Spiel. Der Schwede Axel Sandin-Pellikka (48.), der Amerikaner J.Z. Compher (52.) und Altstar Patrick Kane (55.) sorgten aber noch für den Ausgleich der Gastgeber. Mit seinem 43. Saisontor entschied Kaprisow in Überzahl das Spiel für die Wild (59.). Bei Minnesota kam der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm nicht zum Einsatz.
Hol dir den US-Sport-Newsletter! NFL, NBA, NHL & Co. – alle Highlights, Ergebnisse und News bequem per Mail