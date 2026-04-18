Peterka träumt vom NHL-Kracher-Finale gegen seinen Ex-Verein

SID 18.04.2026 • 14:21 Uhr John-Jason Peterka zeigt sich vor dem Start der ersten Playoff-Runde in der NHL optimistisch. Er träumt von einem Stanley-Cup-Finale gegen sein ehemaliges Team.

Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka hat mit seinem neuen Klub Utah Mammoth erstmals die Playoffs in der NHL erreicht – und ein Traumfinale vor Augen.

„Meine Wunschvorstellung ist ein Finale mit den Mammoth gegen die Sabres“, sagte der Vizeweltmeister von 2023 im kicker-Interview: „Sie sind in einem ähnlichen Spot wie wir: wenig Playoff-Erfahrung, aber auch jung und bereit für den nächsten Schritt.“

Sein Ex-Klub Buffalo zog erstmals seit 2011 wieder in die Playoffs ein, Utah schaffte es bereits im zweiten Jahr seines Bestehens. Beide sind aber im Kampf um den Stanley Cup krasse Außenseiter, das weiß auch Peterka.

„Wir sind ein junges Team, das den nächsten Schritt gehen will. Das gilt es jetzt zu zeigen. Es wird interessant für uns zu sehen, wo wir stehen“, sagte der 24-Jährige, der mit seiner Mannschaft in der ersten Runde auf die Vegas Golden Knights trifft. Los geht es in der Nacht zu Montag (4.00 Uhr).

NHL: Peterka zeigt sich selbstkritisch

„Im Vergleich zu Vegas haben wir wenig Jungs mit Playoff-Erfahrung. Das Erreichen der Playoffs war zu Saisonbeginn unser Ziel“, sagte Peterka: „Jetzt kann alles passieren. In den drei Saisonspielen gegen Vegas hatten wir mit zwei Siegen und einer Niederlage eine gute Bilanz. Ein sehr starkes Team. Bei uns wird es auf die Schnelligkeit ankommen.“

Mit seiner eigenen Ausbeute von 25 Toren und 22 Assists ist der gebürtige Münchner nicht ganz zufrieden, zuletzt spielte er nur in der dritten Sturmreihe. „Ich habe es mir vielleicht etwas einfacher vorgestellt mit dem neuen Team und dem neuen System, das hat eine Zeit gedauert“, gab er zu.