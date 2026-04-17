NHL: Samanski trifft bei Oilers-Abschluss

SID 17.04.2026 • 06:05 Uhr In den NHL-Playoffs treffen die Edmonton Oilers auf die Anaheim Ducks. Zum Abschluss der regulären Saison gibt es für einen deutschen Star Grund zur Freude.

Der deutsche Eishockeyprofi Joshua Samanski hat mit seinem zweiten NHL-Treffer der Karriere zu einem erfolgreichen Hauptrundenabschluss der Edmonton Oilers beigetragen.

Die Kanadier besiegten in der nordamerikanischen Eishockeyliga die Vancouver Canucks mit 6:1, Samanski erzielte dabei nach knapp zwei gespielten Minuten das Führungstor. Für die Playoffs waren die Oilers, die noch auf den nach seiner Verletzung wieder ins Training zurückgekehrten deutschen Star Leon Draisaitl verzichteten, bereits zuvor qualifziert.

Der Stanley-Cup-Finalist der beiden vergangenen Jahre schloss die Hauprunde auf Rang fünf der Western Conference ab, in den Playoffs geht es nun zunächst gegen die Anaheim Ducks.

Peterka verliert mit Utah – aber steht in den Playoffs

In der entscheidenden Saisonphase vertreten ist auch der deutsche Nationalspieler John-Jason Peterka mit den Utah Mammoth. Im letzten Hauptrundenauftritt setze es allerding eine 3:5-Pleite gegen die St. Loius Blues.

Utah hatte die Partie zunächst offen gestaltet – Peterka gab die Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, im zweiten Drittel ging Utah gar in Führung.