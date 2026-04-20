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NHL-Playoffs: Bitterer Auftakt für Sturm und Boston

Bitterer Auftakt für Sturms Bruins

Die Bruins sind gegen Buffalo der Außenseiter - und geben einen Auswärtssieg aus der Hand.
Starker Einstand für Lukas Reichel: Der deutsche NHL-Star trifft direkt bei seinem Debüt für die Boston Bruins. Für den gebürtigen Nürnberger ist es bereits das fünfte Team in dieser Saison - und dort setzt er auch Hoffnungen in den deutschen Trainer Marco Sturm.
SID
Die Bruins sind gegen Buffalo der Außenseiter - und geben einen Auswärtssieg aus der Hand.

Headcoach Marco Sturm hat mit den Boston Bruins zum Auftakt der NHL-Playoffs eine bittere Niederlage kassiert.

Die Bruins unterlagen bei den Buffalo Sabres nach langer Führung mit 3:4 und gerieten in der Best-of-seven-Serie mit 0:1 in Rückstand. Spiel zwei findet in der Nacht zu Mittwoch erneut in Buffalo statt.

NHL: „Aber das sind die Playoffs, das müssen wir lernen“

Ein 2:0-Vorsprung bis Mitte des dritten Drittels reichte den Bruins nicht zum Auswärtssieg. „Ich dachte, wir wären in der perfekten Position“, sagte Sturm, „wir haben dann zu viele Fehler gemacht und sie zurück ins Leben geholt“. Sturm ärgerte sich, „denn meine Jungs haben sehr gut gespielt. Aber das sind die Playoffs, das müssen wir lernen.“ Buffalo drehte das Spiel mit vier Toren in sechs Minuten. Angreifer Lukas Reichel wurde bei Boston nicht berücksichtigt.

Sturm hatte die Bruins gleich in seiner ersten Saison als NHL-Cheftrainer zurück in die Playoffs geführt – über eine Wildcard. Buffalo dagegen qualifizierte sich als Sieger der Atlantic Division, war Zweiter der Eastern Conference und gilt als Favorit in der Serie.

Auch John-Jason Peterka kassierte mit Utah Mammoth zum Start in die Postseason eine Niederlage. Bei den Vegas Golden Knights unterlag Utah mit 2:4. Peterka konnte in knapp 14 Minuten Eiszeit keinen Scorerpunkt beisteuern.

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