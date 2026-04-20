NHL-Playoffs: Bitterer Auftakt für Sturm und Boston

SID 20.04.2026 • 07:24 Uhr Die Bruins sind gegen Buffalo der Außenseiter - und geben einen Auswärtssieg aus der Hand.

Headcoach Marco Sturm hat mit den Boston Bruins zum Auftakt der NHL-Playoffs eine bittere Niederlage kassiert.

Die Bruins unterlagen bei den Buffalo Sabres nach langer Führung mit 3:4 und gerieten in der Best-of-seven-Serie mit 0:1 in Rückstand. Spiel zwei findet in der Nacht zu Mittwoch erneut in Buffalo statt.

NHL: „Aber das sind die Playoffs, das müssen wir lernen“

Ein 2:0-Vorsprung bis Mitte des dritten Drittels reichte den Bruins nicht zum Auswärtssieg. „Ich dachte, wir wären in der perfekten Position“, sagte Sturm, „wir haben dann zu viele Fehler gemacht und sie zurück ins Leben geholt“. Sturm ärgerte sich, „denn meine Jungs haben sehr gut gespielt. Aber das sind die Playoffs, das müssen wir lernen.“ Buffalo drehte das Spiel mit vier Toren in sechs Minuten. Angreifer Lukas Reichel wurde bei Boston nicht berücksichtigt.

Sturm hatte die Bruins gleich in seiner ersten Saison als NHL-Cheftrainer zurück in die Playoffs geführt – über eine Wildcard. Buffalo dagegen qualifizierte sich als Sieger der Atlantic Division, war Zweiter der Eastern Conference und gilt als Favorit in der Serie.