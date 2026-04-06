Auch dank eines Traumtores von Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle haben die Ottawa Senators in der NHL einen großen Schritt in Richtung Playoffs gemacht. Die Kanadier gewannen 6:3 gegen die Carolina Hurricanes und kletterten wenige Spiele vor dem Ende der regulären Saison auf den zweiten Wild-Card-Rang in der Eastern Conference.
„Superstar-Moment“: Stützle mit Traumtor bei Senators-Sieg
Der deutsche Eishockey-Profi trifft sehenswert für Ottawa, das weiter auf die Playoffs hofft.
Stützle trifft sehenswert
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Stützle hatte großen Anteil am Erfolg. Zunächst gab er im ersten Drittel den Assist zum 1:1 durch Dylan Cozens, bevor er mit einem sehenswerten Solo das 2:1 für Ottawa erzielte. „Es war ein Superstar-Moment“, sagte Stützles US-amerikanischer Teamkollege und Olympiasieger Brady Tkachuk.
Marco Sturms Boston Bruins verloren 1:2 nach Verlängerung bei den Philadelphia Flyers. Das Team des deutschen Cheftrainers liegt mit 95 Punkten weiterhin vor Ottawa (90 Punkte) auf dem ersten Wild-Card-Platz im Osten. Nationalspieler Lukas Reichel blieb ohne Torbeteiligung für die Bruins.