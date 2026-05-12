NHL: Sturm trotz erstem Playoff-Tor vor dem Aus

SID 12.05.2026 • 06:22 Uhr Der Augsburger trifft zum 2:2, dann schlägt die Colorado Avalanche zu.

Nico Sturm traf sehenswert per Direktabnahme und erzielte sein erstes Tor in den laufenden NHL-Playoffs, steht mit Minnesota Wild aber kurz vor dem Aus. Das Team um den deutschen Nationalstürmer unterlag der Colorado Avalanche zu Hause 2:5 und geriet im Viertelfinale mit 1:3 in Rückstand.

Für Minnesota müssen in der Best-of-seven-Serie der Eishockey-Profiliga jetzt drei Siege in Folge her.

Sturm trifft, Colorado kontert sofort

Beim Stand von 1:2 scheiterte Sturm zunächst mit einem „Bauerntrick“ an Torhüter Mackenzie Blackwood, bekam den Puck aber Sekunden später von Verteidiger Quinn Hughes serviert und vollstreckte aus spitzen Winkel (50.). Für den zweimaligen Stanley-Cup-Champion aus Augsburg war es der dritte Playoff-Treffer seiner Karriere.

Colorado antwortete schnell. Parker Kelly stellte auf 3:2 (52.), als Minnesota den Goalie zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers opferte, schlugen Nathan MacKinnon und Brock Nelson (beide 60.) zu.