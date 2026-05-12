NHL: Sturm trotz erstem Playoff-Tor vor dem Aus

Nico Sturm traf sehenswert per Direktabnahme und erzielte sein erstes Tor in den laufenden NHL-Playoffs, steht mit Minnesota Wild aber kurz vor dem Aus. Das Team um den deutschen Nationalstürmer unterlag der Colorado Avalanche zu Hause 2:5 und geriet im Viertelfinale mit 1:3 in Rückstand.
Sturm trotz Playoff-Tor vor dem Aus
Für Minnesota müssen in der Best-of-seven-Serie der Eishockey-Profiliga jetzt drei Siege in Folge her.
Sturm trifft, Colorado kontert sofort
Beim Stand von 1:2 scheiterte Sturm zunächst mit einem „Bauerntrick“ an Torhüter Mackenzie Blackwood, bekam den Puck aber Sekunden später von Verteidiger Quinn Hughes serviert und vollstreckte aus spitzen Winkel (50.). Für den zweimaligen Stanley-Cup-Champion aus Augsburg war es der dritte Playoff-Treffer seiner Karriere.
Colorado antwortete schnell. Parker Kelly stellte auf 3:2 (52.), als Minnesota den Goalie zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers opferte, schlugen Nathan MacKinnon und Brock Nelson (beide 60.) zu.
Weiter geht es in der Nacht zu Donnerstag mit Spiel fünf in Denver. Die Avalanche hat dann den ersten von drei Matchpucks.
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