Trauer um NHL-Legende Lemieux – Gehirn geht an CTE-Forschung

SID 31.05.2026 • 09:38 Uhr Das Organ des viermaligen Stanley-Cup-Siegers geht an die Boston University.

Nach dem Tod von Claude Lemieux wird die Familie des früheren NHL-Stars sein Gehirn für die CTE-Forschung spenden. Das gab Claudia Lemieux Bishop, Tochter des viermaligen Stanley-Cup-Siegers, in einem Statement bei Instagram bekannt.

CTE-Fall Lemieux wird öffentlich

Die degenerative Gehirnerkrankung CTE (chronisch-traumatische Enzephalopathie) tritt als Folge häufiger Kopftraumata auf und kann nur postmortal festgestellt werden. Sie wurde schon bei mehr als 300 ehemaligen NFL-Footballern nachgewiesen. CTE kann das Verhalten und die Persönlichkeit verändern. Lemieux hatte sich am vergangenen Donnerstag mit 60 Jahren das Leben genommen.

Im Boston University CTE Center werden die Langzeitfolgen wiederholter Hirnverletzungen untersucht. Die Einrichtung darf die Ergebnisse nach einer Entscheidung der Familie unter Nennung von Lemieuxs Namen öffentlich machen.

Lemieux als Mentor und Berater

„Claude widmete die Zeit nach seiner aktiven Karriere der Unterstützung der nächsten Generation“, hieß es in der Mitteilung, „wir hoffen, dass sein Leben in den kommenden Jahren zu einem tieferen Verständnis, offeneren Gesprächen und einem besseren Schutz für Sportler und deren Familien beitragen kann.“