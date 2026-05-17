NHL: Irre Wende - Canadiens brechen komplett ein

SID 17.05.2026 • 07:09 Uhr 3:8 nach 3:1: Rekordmeister Montreal erlebt in Spiel sechs gegen die Buffalo Sabres ein Debakel und muss nun zittern.

Die Montreal Canadiens müssen in der NHL nach einem bemerkenswerten Einbruch um den Einzug in die Finals der Eastern Conference bangen. Der Rekordmeister der besten Eishockey-Liga der Welt unterlag am Samstagabend (Ortszeit) nach 3:1-Führung gegen die Buffalo Sabres 3:8 und kassierte in der Serie den 3:3-Ausgleich.

Montreal, das den bisher letzten kanadischen NHL-Triumph vor 33 Jahren gefeiert hat, vergab damit den ersten Matchball. Im siebten Spiel am Montag entscheidet sich in Buffalo, wer in die nächste Runde gegen die Carolina Hurricanes einzieht. Im Westen stehen sich die Vegas Golden Knights und Colorado Avalanche in den Conference Finals gegenüber.

Torwartwechsel bringt die Wende