NHL: Irre Wende - Canadiens brechen komplett ein

Die Montreal Canadiens müssen in der NHL nach einem bemerkenswerten Einbruch um den Einzug in die Finals der Eastern Conference bangen. Der Rekordmeister der besten Eishockey-Liga der Welt unterlag am Samstagabend (Ortszeit) nach 3:1-Führung gegen die Buffalo Sabres 3:8 und kassierte in der Serie den 3:3-Ausgleich.
NHL: Canadiens brechen komplett ein
3:8 nach 3:1: Rekordmeister Montreal erlebt in Spiel sechs gegen die Buffalo Sabres ein Debakel und muss nun zittern.
Montreal, das den bisher letzten kanadischen NHL-Triumph vor 33 Jahren gefeiert hat, vergab damit den ersten Matchball. Im siebten Spiel am Montag entscheidet sich in Buffalo, wer in die nächste Runde gegen die Carolina Hurricanes einzieht. Im Westen stehen sich die Vegas Golden Knights und Colorado Avalanche in den Conference Finals gegenüber.
Torwartwechsel bringt die Wende
Montreal schenkte den Vorteil im heimischen Bell Centre her. Nachdem bei den Sabres Goalie Ukko-Pekka Luukkonen den glücklosen Alex Lyon (drei Gegentore bei vier Schüssen) ersetzt hatte, lief bei den Canadiens nichts mehr. Luukkonen hielt alle 18 Schüsse auf sein Tor. Der Schwede Rasmus Dahlin überragte mit fünf Scorerpunkten für Buffalo.