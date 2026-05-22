Slafkovsky glänzt: Canadiens demütigen Hurricanes 6:2 – 1:0

SID 22.05.2026 • 06:38 Uhr Im Duell um den Einzug ins Stanley-Cup-Finale verschafft sich Montreal gegen die Carolina Hurricanes einen Vorteil.

Die Montreal Canadiens haben sich in Spiel eins im Duell um den Einzug ins Stanley-Cup-Finale in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL eine gute Ausgangsposition verschafft. Bei den Carolina Hurricanes siegten die Canadiens zum Auftakt der Finals in der Eastern Conference deutlich mit 6:2. Folglich führt das Team die Best-of-seven-Serie nun mit 1:0 an.

Slafkovsky glänzt bei Montreals Coup

Überragender Spieler war bei dem Erfolg Juraj Slafkovsky, der zwei Treffer und einen Assist beisteuerte. Carolina musste in den diesjährigen Playoffs die erste Niederlage einstecken, nachdem das Team die beiden vorigen Runden jeweils mit 4:0 für sich entschieden hatte.

Spiel zwei findet ebenfalls in Carolina in der Nacht auf Sonntag deutscher Zeit statt. Montreal konnte den Stanley Cup zuletzt vor 33 Jahren gewinnen – dies war zugleich der bislang letzte Triumph eines kanadischen Teams in der NHL.

Knights führen gegen Avalanche

In der Finalserie der Western Conference treffen die Vegas Golden Knights und Titelfavorit Colorado Avalanche aufeinander. Die Knights liegen in der Serie nach ihrem 4:2-Auftaktsieg derzeit mit 1:0 in Führung.