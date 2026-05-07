NHL: Dämpfer für Kanadas Eishockey-Fans

SID 07.05.2026 • 07:16 Uhr Die Montreal Canadiens haben ihren Auftakt in die zweite Runde der NHL-Playoffs verloren. Auf dem Team ruhen die letzten Hoffnungen der kanadischen Fans.

Die Hoffnungen der kanadischen Fans auf den ersten Stanley-Cup-Gewinner aus dem Mutterland des Eishockey seit 1993 haben einen weiteren Dämpfer erhalten.

Die Montreal Canadiens verloren ihren Auftakt in die zweite Runde der NHL-Playoffs 2:4 gegen die Buffalo Sabres. Der Rekordmeister ist das letzte Team aus Kanada in der Meisterrunde.

NHL: Montreal letzte kanadische Meister-Hoffnung

Die Ottawa Senators und die Edmonton Oilers um den deutschen Superstar Leon Draisaitl waren bereits in der ersten Runde gescheitert. Montreal hatte den bisher letzten kanadischen Triumph vor 33 Jahren gefeiert.

Im zweiten Spiel des Tages gewannen die Anaheim Ducks 3:1 gegen Ex-Meister Vegas Golden Knights und schafften damit das 1:1 in der Serie.