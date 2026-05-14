NHL: Draisaitls Coach entlassen - Aus für Knoblauch offiziell

SID 14.05.2026 • 16:48 Uhr Nach drei Spielzeiten muss Cheftrainer Kris Knoblauch offenbar gehen. Wer Leon Draisaitl und Co. künftig betreut, ist noch offen.

Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers nehmen mit einem neuen Cheftrainer den nächsten Anlauf auf den ersehnten Stanley-Cup-Triumph.

Die kanadische NHL-Franchise hat sich nach drei Spielzeiten von Headcoach Kris Knoblauch getrennt. Auch Assistenztrainer Mark Stuart muss gehen. Das gaben die Oilers am Donnerstagnachmittag offiziell bekannt.

NHL: Edmonton an Anaheim gescheitert

„Nach einer gründlichen Analyse der vergangenen Saison sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass diese Veränderungen notwendig sind. Wir sind Kris und Mark für ihren Einsatz in unserem Verein sehr dankbar und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute“, wird Vize-Präsident Stan Bowman in der offiziellen Meldung zitiert.

Unter dem 47 Jahre alten Kanadier waren die Oilers 2024 und 2025 jeweils dramatisch in der Finalserie der National Hockey League an den Florida Panthers gescheitert.

In dieser Saison war für Draisaitl (30), Kanadas Superstar Connor McDavid (29) und Kollegen bereits in der ersten Playoff-Runde gegen die Anaheim Ducks Schluss. Knoblauch hatte im vergangenen Oktober erst einen neuen Dreijahresvertrag bis 2029 unterschrieben.

McDavid sorgte für Unruhe

McDavid hatte während der Saison für Unruhe gesorgt, als er seine Bewunderung für Jon Cooper, den Trainer des Ligarivalen Tampa Bay Lightning, kundtat. Cooper hatte die kanadische Auswahl beim Vier-Nationen-Turnier und den Olympischen Spielen in Mailand betreut.