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Vegas Golden Knights im Sweep ins Stanley-Cup-Finale!

Sweep! Golden Knights im NHL-Finale

Triumph für die Vegas Golden Knights. Im Kampf um den Stanley Cup gelingt gegen die Colorado Avalanche ein Sweep.
Die Vegas Golden Knights stehen im NHL-Finale
Die Vegas Golden Knights stehen im NHL-Finale
© AFP/GETTY IMAGES/SID/ETHAN MILLER
SID
Triumph für die Vegas Golden Knights. Im Kampf um den Stanley Cup gelingt gegen die Colorado Avalanche ein Sweep.

Die Vegas Golden Knights sind nach einem „Sweep“ in der NHL ins Finale um den Stanley Cup eingezogen. Die Mannschaft von Cheftrainer John Tortorella setzte sich mit 2:1 gegen Colorado Avalanche durch und feierte in der Best-of-seven-Serie den vierten Sieg im vierten Spiel.

Knights erneut im Stanley-Cup-Finale

Mark Stone (5.) und Cole Smith (55.) waren für die Knights erfolgreich, denen zum dritten Mal in der Franchise-Historie der Einzug in die Finalserie gelang. Gabriel Landeskog (58.) erzielte den späten Anschlusstreffer.

Im Kampf um den Stanley Cup treffen die Knights auf die Carolina Hurricanes oder die Montreal Canadiens. Carolina führt in der Serie mit 2:1.

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