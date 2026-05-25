Golden Knights drehen 0:3! Ein Sieg fehlt zum Cup-Finale

SID 25.05.2026 • 06:58 Uhr Der Mannschaft aus Las Vegas fehlt nach einer Aufholjagd im dritten Spiel gegen Colorado Avalanche nur noch ein Sieg zum Einzug ins Stanley-Cup-Finale.

Die Vegas Golden Knights stehen in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL kurz vor dem Einzug ins Finale um den Stanley Cup. Die Mannschaft aus der Spielerstadt in Nevada gewann mit 5:3 auch das dritte Spiel der Halbfinal-Serie „best of seven“ gegen Colorado Avalanche. In der Nacht auf Mittwoch findet das vierte Spiel statt.

Colorado, punktbeste Mannschaft der Regular Season, war nach zwei Niederlagen auf eigenem Eis in Denver auf einem guten Weg, die Serie wieder spannend zu machen, konnte aber eine 3:0-Führung nach dem ersten Drittel nicht halten.

Golden Knights schaffen historische Wende

Den Golden Knights dagegen gelang es erstmals nach zuvor 19 vergeblichen Versuchen, ein Playoff-Spiel nach einem derartigen Rückstand noch zu gewinnen.

Die Statistik spricht nun klar für das Team aus Las Vegas. Erst vier Mal in der Geschichte konnte eine Mannschaft eine Playoff-Serie nach einem 0:3-Rückstand noch drehen – zuletzt gelang dies 2014 den Los Angeles Kings in der ersten Runde gegen die San José Sharks.