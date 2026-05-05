NHL-Playoffs: Overtime erzwungen! Hurricanes auf Kurs

SID 05.05.2026 • 06:39 Uhr In den NHL-Playoffs sind die Carolina Hurricanes voll auf Kurs. Auch die Vegas Golden Knights feiern Erfolge.

Die Carolina Hurricanes sind in den Playoffs der Eishockey-Profiliga NHL auf Kurs. Das Team aus Raleigh gewann auch das zweite Viertelfinale gegen die Philadelphia Flyers, Taylor Hall erzielte in der Verlängerung den entscheidenden Treffer zum 3:2.

In der Serie steht es 2:0, vier Siege sind zum Weiterkommen nötig.

Hurricanes erzwingen Overtime gegen Flyers

Die Hurricanes hatten in der ersten Runde Tim Stützles Ottawa Senators ausgeschaltet, Philadelphia setzte sich gegen die Pittsburgh Penguins mit Superstar Sidney Crosby durch.

Im zweiten Duell in Raleigh lagen die Flyers nach 4:41 Minuten bereits mit 2:0 in Führung, doch Nikolaj Ehlers und Seth Jarvis retteten Carolina in die Overtime. Dort schlug dann Hall zu.

Golden Knights schlagen Ducks