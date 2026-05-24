NHL-Playoffs: Ehlers trifft in OT – Hurricanes 3:2 vs Canadiens

SID 24.05.2026 • 08:10 Uhr Der Däne Ehlers trifft beim 3:2 in der Verlängerung für Carolina, nachdem Montreal den Auftakt der Serie dominiert hatte.

Die Carolina Hurricanes haben im Kampf um den Einzug ins Stanley-Cup-Finale in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL ausgeglichen. Carolina kam im zweiten Spiel der Finals in der Eastern Conference zu einem 3:2 nach Verlängerung gegen die Montréal Canadiens. Die Kanadier hatten den Auftakt der Best-of-seven-Serie noch klar mit 6:2 für sich entschieden.

Ehlers‘ Overtime-Siegtreffer für Hurricanes

Nikolaj Ehlers war bei den Hurricanes im heimischen Lenovo Center der gefeierte Spieler. Der Däne hatte sein Team zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung gebracht und erzielte nach 3:29 Minuten der Verlängerung auch den umjubelten Siegtreffer. Spiel drei findet in der Nacht zum Dienstag (2.00 Uhr) in Montréal statt.