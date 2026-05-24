NHL-Playoffs: Ehlers trifft in OT – Hurricanes 3:2 vs Canadiens

Die Carolina Hurricanes haben im Kampf um den Einzug ins Stanley-Cup-Finale in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL ausgeglichen. Carolina kam im zweiten Spiel der Finals in der Eastern Conference zu einem 3:2 nach Verlängerung gegen die Montréal Canadiens. Die Kanadier hatten den Auftakt der Best-of-seven-Serie noch klar mit 6:2 für sich entschieden.
Hurricanes gleichen Serie aus
Der Däne Ehlers trifft beim 3:2 in der Verlängerung für Carolina, nachdem Montreal den Auftakt der Serie dominiert hatte.
Nikolaj Ehlers (l.) trifft in der Verlängerung
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/JAYLYNN NASH
Ehlers‘ Overtime-Siegtreffer für Hurricanes
Nikolaj Ehlers war bei den Hurricanes im heimischen Lenovo Center der gefeierte Spieler. Der Däne hatte sein Team zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung gebracht und erzielte nach 3:29 Minuten der Verlängerung auch den umjubelten Siegtreffer. Spiel drei findet in der Nacht zum Dienstag (2.00 Uhr) in Montréal statt.
Rekordmeister Montreal konnte den Stanley Cup zuletzt vor 33 Jahren gewinnen – dies war zugleich der bislang letzte Triumph eines kanadischen Teams in der NHL. In der Finalserie der Western Conference liegen die Vegas Golden Knights gegen Titelfavorit Colorado Avalanche mit 2:0 in Front.
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