NHL-Playoffs: Nico Sturm und Wild geraten 0:2 ins Hintertreffen

SID 06.05.2026 • 06:23 Uhr Nico Sturm verliert mit Minnesota Wild auch das zweite Viertelfinal-Spiel in den NHL-Playoffs. Jetzt steht der Eishockey-Nationalspieler unter Zugzwang.

Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm hat mit Minnesota Wild den nächsten Dämpfer im Viertelfinale der NHL-Playoffs kassiert. Beim Titelkandidaten Colorado Avalanche verlor das Team des Deutschen in der Nacht zum Mittwoch Spiel zwei mit 2:5.

Best-of-seven-Serie 0:2 hinten

Während Sturm in 12:43 Minuten Eiszeit ohne Torbeteiligung blieb, steht es nach der spektakulären 6:9-Niederlage aus dem ersten Duell in der Best-of-seven-Serie nun 0:2. Spiel drei folgt in der Nacht zum Sonntag in Minnesota (3.00 Uhr).

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