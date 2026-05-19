Game-7-Wahnsinn: Canadiens erreichen Eastern Finals in OT

Die Montreal Canadiens haben in der NHL nach einem Krimi die Finals der Eastern Conference erreicht. Im entscheidenden Spiel sieben setzte sich der Rekordmeister der besten Eishockey-Liga der Welt mit 3:2 nach Verlängerung bei den Buffalo Sabres durch.
Rekordmeister nach Krimi weiter
Overtime-Held Newhook rettet Canadiens
Alex Newhook erzielte in der Overtime den Siegtreffer und sicherte dem letzten verbliebenen kanadischen Team in den Playoffs das 4:3 in der Serie.
Montreal, das den bisher letzten kanadischen NHL-Triumph vor 33 Jahren gefeiert hat, hatte vor zwei Tagen den ersten Matchball vergeben. In Buffalo verspielten die Kanadier zudem eine 2:0-Führung, durften am Ende aber trotzdem jubeln und treffen in der nächsten Runde nun auf die Carolina Hurricanes.
West-Finals: Golden Knights vs Avalanche
Im Westen stehen sich die Vegas Golden Knights und Colorado Avalanche in den Conference Finals gegenüber.
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