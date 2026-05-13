Golden Knights siegen in OT – ein Sieg vor Conference-Finale

SID 13.05.2026 • 07:58 Uhr Die Vegas Golden Knights sind nur noch einen Sieg vom Halbfinale entfernt. Buffalo meldet sich gegen Montreal zurück.

Ex-Champion Vegas Golden Knights steht in den NHL-Playoffs nach einem hart umkämpften Sieg vor dem Einzug in die Conference Finals. Das Team aus Nevada gewann das fünfte Spiel gegen die Anaheim Ducks – den Bezwinger der Edmonton Oilers um den deutschen Superstar Leon Draisaitl – mit 3:2 nach Verlängerung. In der Best-of-seven-Serie führt Vegas nun mit 3:2, für das Weiterkommen fehlt nur noch ein Sieg. Den umjubelten Siegtreffer erzielte Pawel Dorofejew in der Overtime.

Stanley-Cup-Rückschlag für Canadiens

Derweil mussten die Montreal Canadiens im Rennen um den Stanley Cup einen Rückschlag verkraften. Der Rekordmeister verlor das vierte Spiel gegen die Buffalo Sabres mit 2:3 und kassierte in der Serie den 2:2-Ausgleich.