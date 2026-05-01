NHL-Playoffs: Nico Sturm führt Minnesota wieder ins Viertelfinale

SID 01.05.2026 • 06:03 Uhr Das Team aus Saint Paul setzt sich gegen die höher eingestuften Dallas Stars durch.

Auch dank Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm haben die Minnesota Wild in den NHL-Playoffs erstmals seit 2015 wieder das Viertelfinale erreicht. Der 30 Jahre alte Stürmer lieferte beim 5:2 in Spiel sechs der Achtelfinal-Serie gegen die Dallas Stars einen Assist. In der Runde der letzten Acht bekommt es Minnesota mit den topgesetzten Colorado Avalanche zu tun, die sich gegen die Los Angeles Kings mit 4:0 durchgesetzt hatten.

Hughes leitet Comeback ein

Sturm war in der Nacht auf Freitag am wichtigen 1:0 durch Quinn Hughes (7.) beteiligt. Nachdem Dallas das Duell zwischenzeitlich gedreht und 2:1 geführt hatte, schickten Treffer von Wladimir Tarasenko (38.), Hughes (51.) und Matthew Boldy (59./60.), der zweimal das leere Tor traf, in die nächste Runde.

Minnesota durchbricht elfjährige Playoff-Durststrecke