NHL: Sturm verliert wildes Playoff-Spiel

Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm ist mit den Minnesota Wild mit einer wilden Niederlage ins Viertelfinale der NHL-Playoffs gestartet. Gegen Titelkandidat Colorado Avalanche hieß es nach 60 spektakulären Minuten 6:9. Gleich 14 verschiedene Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein – der 30 Jahre alte Sturm gehörte nicht dazu.
Sturm verliert wildes Playoff-Spiel
Nico Sturm unterliegt mit den Minnesota Wild in einem wilden Playoff-Spiel.
Nico Sturm im Gespräch mit Trainer John Hynes
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Michael Reaves
Minnesota lieferte dem topgesetzten Team aus Colorado einen großen Kampf, lag nach einem 0:3-Rückstand sogar 5:4 in Führung, musste sich im letzten Drittel aber auch wegen eines Doppelpacks von Cale Makar (44./58.) geschlagen geben. Sturm, letzter verbliebener Deutscher im Kampf um den Stanley Cup, blieb auch ohne Vorlage und somit ohne Scorerpunkt.
Canadiens überstehen Spiel sieben
Weiter im Titelrennen dabei sind derweil die Montreal Canadians, die das entscheidende siebte Spiel der ersten Runde gegen Tampa Bay Lightning 2:1 gewannen. Nächster Gegner sind die Buffalo Sabres.
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