NHL: Sturm verliert wildes Playoff-Spiel

SID 04.05.2026 • 06:32 Uhr Nico Sturm unterliegt mit den Minnesota Wild in einem wilden Playoff-Spiel.

Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm ist mit den Minnesota Wild mit einer wilden Niederlage ins Viertelfinale der NHL-Playoffs gestartet. Gegen Titelkandidat Colorado Avalanche hieß es nach 60 spektakulären Minuten 6:9. Gleich 14 verschiedene Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein – der 30 Jahre alte Sturm gehörte nicht dazu.

Minnesota lieferte dem topgesetzten Team aus Colorado einen großen Kampf, lag nach einem 0:3-Rückstand sogar 5:4 in Führung, musste sich im letzten Drittel aber auch wegen eines Doppelpacks von Cale Makar (44./58.) geschlagen geben. Sturm, letzter verbliebener Deutscher im Kampf um den Stanley Cup, blieb auch ohne Vorlage und somit ohne Scorerpunkt.

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