NHL-Rekordmeister auf Kurs

SID 11.05.2026 • 06:06 Uhr Für die Montreal Canadiens läuft es in den NHL-Playoffs weiterhin gut. Die Kanadier gewinnen auch Spiel drei gegen Buffalo und übernehmen die Führung.

Die Montreal Canadiens liegen nach dem nächsten deutlichen Sieg in den Playoffs der NHL wieder auf Kurs – und halten im Rennen um den Stanley Cup weiter die Hoffnungen der kanadischen Eishockey-Fans hoch.

Der Rekordmeister gewann Spiel drei der zweiten Runde gegen die Buffalo Sabres mit 6:2 und ging in der Best-of-seven-Serie mit 2:1 in Führung.

Montreal ist das letzte kanadische Team in den NHL-Playoffs

Nach einer 2:4-Niederlage zum Auftakt der Serie hatten die Canadiens bereits das zweite Spiel mit 5:1 gewonnen. Montreal ist das letzte kanadische Team in den Playoffs, die Ottawa Senators mit Tim Stützle und die Edmonton Oilers um den deutschen Superstar Leon Draisaitl waren bereits in der ersten Runde gescheitert.