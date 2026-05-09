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NHL-Rekordmeister meldet sich zurück

NHL-Rekordmeister meldet sich zurück

Die Montreal Canadiens gewinnen Spiel zwei in Buffalo und haben nun plötzlich gute Karten.
Die Carolina Hurricanes gewinnen auch Spiel 3 der Playoff-Serie gegen die Philadelphia Flyers und stehen mit einer 3:0-Führung kurz vor dem Einzug in die Eastern Conference Finals. Mit diesem Erfolg egalisieren die Hurricanes außerdem einen historischen Franchise-Rekord.
SID
Die Montreal Canadiens gewinnen Spiel zwei in Buffalo und haben nun plötzlich gute Karten.

Die Montreal Canadiens haben sich in den Playoffs der NHL eindrucksvoll zurückgemeldet – und halten im Rennen um den Stanley Cup die Hoffnungen der kanadischen Eishockey-Fans hoch.

Der Rekordmeister gewann Spiel zwei der zweiten Runde bei den Buffalo Sabres mit 5:1 und nahm dem Gegner damit vorerst den Heimvorteil. Die nächsten beiden Spiele finden in Montreal statt, in der Best-of-seven-Serie steht es nun 1:1.

Montreal bleibt Kanadas Playoff-Hoffnung

Die Canadiens sind das letzte kanadische Team in den Playoffs, die Ottawa Senators mit Tim Stützle und die Edmonton Oilers um den deutschen Superstar Leon Draisaitl waren bereits in der ersten Runde gescheitert. Montreal hatte den bisher letzten kanadischen Triumph vor 33 Jahren gefeiert.

Die Anaheim Ducks, Bezwinger der Oilers in Runde eins, verloren ihr erstes Heimspiel gegen die Vegas Golden Knights mit 2:6. In der Serie führt Vegas nun mit 2:1.

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