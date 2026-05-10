Sturm träumt vom 3. Cup – Wild demütigen Colorado 5:1

Nico Sturms Traum vom dritten Stanley-Cup-Triumph lebt: Nach zwei Auswärtsniederlagen gegen Titelkandidat Colorado Avalanche gewannen die Minnesota Wild mit dem deutschen Eishockey-Nationalspieler ihr erstes Heimspiel 5:1 und verkürzten in der Viertelfinalserie der NHL auf 1:2. Sturm stand gegen sein Ex-Team knapp neun Minuten auf dem Eis, an einem Tor war er nicht direkt beteiligt.
NHL: Sturm und Minnesota verkürzen
Der 31-Jährige hatte mit Colorado 2022 und den Florida Panthers 2025 den Stanley Cup gewonnen. In dieser Saison ist der Augsburger der letzte verbliebene Deutsche im Playoff-Rennen der besten Eishockey-Liga der Welt. Weiter geht es am Montag (Ortszeit) wieder in Minnesota, vier Siege sind zum Einzug in die nächste Runde nötig.
NHL: Hurricanes mit zweitem Playoff-Sweep
Nicht zu stoppen sind die Carolina Hurricanes. Das Team aus Raleigh gewann auch seine zweite Playoff-Serie mit 4:0. Nach dem souveränen Sieg über Tim Stützles Ottawa Senators gelang den Hurricanes auch gegen die Philadelphia Flyers ein „Sweep“.
Zum entscheidenden 3:2 in der Verlängerung traf Jackson Blake. Im Halbfinale trifft Carolina entweder auf die Montreal Canadiens oder die Buffalo Sabres.
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