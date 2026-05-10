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Sturm träumt vom 3. Cup – Wild demütigen Colorado 5:1

NHL: Sturm und Minnesota verkürzen

Die Minnesota Wild und Nico Sturm konnten ihr erstes Spiel in der Viertelfinalserie der NHL für sich entscheiden. Der deutsche Nationalspieler darf somit weiter auf seinen dritten Stanley-Cup-Gewinn hoffen.
Nico Sturm fehlte Minnesota zu Beginn der Saison verletzungsbedingt. Im SPORT1-Interview verrät der deutsche Nationalspieler, dass eine Operation dringend notwendig war.
SID
Die Minnesota Wild und Nico Sturm konnten ihr erstes Spiel in der Viertelfinalserie der NHL für sich entscheiden. Der deutsche Nationalspieler darf somit weiter auf seinen dritten Stanley-Cup-Gewinn hoffen.

Nico Sturms Traum vom dritten Stanley-Cup-Triumph lebt: Nach zwei Auswärtsniederlagen gegen Titelkandidat Colorado Avalanche gewannen die Minnesota Wild mit dem deutschen Eishockey-Nationalspieler ihr erstes Heimspiel 5:1 und verkürzten in der Viertelfinalserie der NHL auf 1:2. Sturm stand gegen sein Ex-Team knapp neun Minuten auf dem Eis, an einem Tor war er nicht direkt beteiligt.

Der 31-Jährige hatte mit Colorado 2022 und den Florida Panthers 2025 den Stanley Cup gewonnen. In dieser Saison ist der Augsburger der letzte verbliebene Deutsche im Playoff-Rennen der besten Eishockey-Liga der Welt. Weiter geht es am Montag (Ortszeit) wieder in Minnesota, vier Siege sind zum Einzug in die nächste Runde nötig.

NHL: Hurricanes mit zweitem Playoff-Sweep

Nicht zu stoppen sind die Carolina Hurricanes. Das Team aus Raleigh gewann auch seine zweite Playoff-Serie mit 4:0. Nach dem souveränen Sieg über Tim Stützles Ottawa Senators gelang den Hurricanes auch gegen die Philadelphia Flyers ein „Sweep“.

Zum entscheidenden 3:2 in der Verlängerung traf Jackson Blake. Im Halbfinale trifft Carolina entweder auf die Montreal Canadiens oder die Buffalo Sabres.

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