Deutscher Titeltraum in der NHL geplatzt

SID 14.05.2026 • 06:33 Uhr Der Nationalspieler verpasst mit den Wild das Halbfinale. Dabei führte sein Team gegen Colorado Avalanche bereits deutlich.

Titel-Traum geplatzt: Nico Sturm und seine Minnesota Wild haben das NHL-Halbfinale verpasst. Der deutsche Eishockey-Nationalspieler verlor mit seinem Team gegen Titelkandidat Colorado Avalanche 3:4 nach Verlängerung, die Viertelfinalserie endete damit 1:4.

Mit Sturm, der mit Colorado 2022 und den Florida Panthers 2025 den Stanley Cup gewonnen hatte, verabschiedete sich damit der letzte verbliebene Deutsche aus dem Playoff-Rennen der besten Eishockey-Liga der Welt.

Bitterer Abend für Nico Sturm

Sturm erlebte gegen sein Ex-Team einen ganz bitteren Abend. Der Augsburger bereite zunächst zwei Treffer vor und führte mit seiner Mannschaft nach dem ersten Drittel mit 3:0, ehe Colorado vor heimischem Publikum aufdrehte und sich mit zwei Toren in den letzten vier Minuten in die Overtime rettete. Dort gelang Brett Kulak nach knapp vier Minuten der Lucky Punch.