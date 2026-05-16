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Harte Strafe für NHL-Team

Harte Strafe für NHL-Team

Die Golden Knights verlieren einen Zweitrundenpick. Zudem muss Coach Tortorella zahlen.
Vegas-Coach John Tortorella
Vegas-Coach John Tortorella
© AFP/GETTYIMAGES/SID/ETHAN MILLER
SID
Die Golden Knights verlieren einen Zweitrundenpick. Zudem muss Coach Tortorella zahlen.

Die Kabinentür blieb zu, der Trainer verweigerte ein Statement: Wegen Verstößen gegen die Medienrichtlinien hat die NHL die Vegas Golden Knights bestraft. Wie die nordamerikanische Eishockey-Liga mitteilte, verliert die Franchise einen Zweitrundenpick beim kommenden Draft, Coach John Tortorella muss zudem 100.000 Dollar zahlen.

NHL bestraft Vegas nach Medienboykott

Vegas hatte am Donnerstag die Anaheim Ducks mit 5:1 besiegt und damit den Einzug ins Finale der Western Conference gegen die Colorado Avalanche perfekt gemacht. Nach dem Spiel ließ der Ex-Meister die Journalisten nicht wie in der NHL üblich in die Kabine, Tortorella gab zudem keine Pressekonferenz. Gründe für das Verhalten nannte die Organisation nicht.

Die NHL betonte, die Strafe sei nach mehreren Warnungen ausgesprochen worden. Vegas habe die Möglichkeit, gegen die Sanktion vorzugehen. Der Klub erklärte in einer kurzen Stellungnahme, von der Strafe in Kenntnis gesetzt worden zu sein. Weiter wolle er sich öffentlich nicht dazu äußern.

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