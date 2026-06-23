Babcock neuer Draisaitl-Coach in Edmonton

SID 23.06.2026 • 17:55 Uhr Der neue Trainer war vor einigen Jahren für einen Skandal verantwortlich. Die Oilers holen ihn dennoch.

Mike Babcock soll die Edmonton Oilers mit dem deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum ersehnten Stanley-Cup-Triumph führen. Die Franchise bestätigte am Dienstag die Verpflichtung des hochdekorierten Kanadiers als Nachfolger des nach drei Spielzeiten entlassenen Cheftrainers Kris Knoblauch.

Babcock ist der bislang einzige Trainer im sogenannten Triple Gold Club, da er Stanley-Cup-Sieger wurde (2008 mit den Detroit Red Wings) und Kanada zu WM- (2004) sowie Olympiagold (2010, 2014) führte.

Bislang letzte Station in der National Hockey League für Babcock war Columbus, doch der erfahrene Trainer trat bei den Blue Jackets 2023 noch vor Saisonbeginn wegen einer Handy-Affäre zurück. Babcock soll seine Spieler damals aufgefordert haben, ihm Fotos auf ihren Smartphones zu zeigen. Unter anderem wendete sich die Spielergewerkschaft NHLPA wegen der Angelegenheit an den Klub, Babcock zog die Konsequenzen.

Als Headcoach stand Babcock dreimal im Stanley-Cup-Finale. 2003 verlor der 63-Jährige mit den Mighty Ducks of Anaheim (heute Anaheim Ducks), 2008 siegte er mit Detroit. Ein Jahr später verpasste der Trainer mit den Red Wings in der Finalserie die erfolgreiche Titelverteidigung.