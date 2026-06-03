NHL: Änderung bei Allstar-Weekend

SID 03.06.2026 • 05:32 Uhr Die NHL geht neue Wege. Nach drei Jahren gibt es wieder ein Schaulaufen der besten Profis der Liga.

Eine „Mini-WM“ an einem Tag: Die National Hockey League (NHL) geht neue Wege und lässt ihre Topleute beim ersten Allstar-Game nach drei Jahren Pause in der kommenden Saison ihrer Herkunft nach gegeneinander antreten – für die wenigen deutschen Stars um Leon Draisaitl ist allerdings kein eigenes Team dabei.

Wie die Liga am Dienstag mitteilte, spielen am 6. Februar 2027 in Long Island fünf Auswahl-Mannschaften mit Profis aus den USA, Kanada, Finnland, Schweden und dem Rest der Welt in einem Mini-Turnier gegeneinander. Auch Russland, international im Eishockey noch außen vor, wird trotz zahlreicher Topspieler in der NHL kein eigenes Team zugestanden.

NHL: Mini-Turnier mit fünf Nationenteams

Nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“ steht nach zehn Spielen über jeweils fünf Minuten ein Turniersieger fest, der zwei Millionen US-Dollar kassiert. Jedes Team besteht aus neun Spielern und zwei Torhütern, zum Einsatz kommen – wie in der Verlängerung eines gewöhnlichen Spiels – nur drei Feldspieler gleichzeitig. Über die Spielerauswahl stimmen zum Teil die Fans ab, zum Teil bestimmen die Liga-Verantwortlichen die Akteure.