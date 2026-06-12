NHL: Comeback gegen Vegas - Carolina erspielt sich Matchball

SID 12.06.2026 • 05:01 Uhr Die Hurricanes gehen in der Finalserie gegen die Vegas Golden Knights 3:2 in Führung. Nur noch ein Sieg fehlt zum Gewinn des Stanley Cups.

Den Carolina Hurricanes fehlt in der spannenden Finalserie der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL nur noch ein Sieg zum Gewinn des Stanley Cups.

Die Mannschaft aus North Carolina gewann das fünfte von maximal sieben Spielen gegen die Vegas Golden Knights 4:2 und kann die begehrte Trophäe bereits am Montag zum zweiten Mal nach 2006 gewinnen.

NHL: Hurricanes drehen Spiel gegen Knights

Die Hurricanes hatten die Finalserie am vergangenen Mittwoch mit einem Sieg in Las Vegas zunächst ausgeglichen.