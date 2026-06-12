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NHL: Comeback gegen Vegas - Carolina erspielt sich Matchball

Carolina erspielt sich Matchball

Die Hurricanes gehen in der Finalserie gegen die Vegas Golden Knights 3:2 in Führung. Nur noch ein Sieg fehlt zum Gewinn des Stanley Cups.
Der Kampf um den Stanley Cup geht in die heiße Phase. In Spiel zwei der NHL-Finals zwischen den Vegas Golden Knights und den Carolina Hurricanes kommt es zum Overtime-Drama.
SID
Die Hurricanes gehen in der Finalserie gegen die Vegas Golden Knights 3:2 in Führung. Nur noch ein Sieg fehlt zum Gewinn des Stanley Cups.

Den Carolina Hurricanes fehlt in der spannenden Finalserie der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL nur noch ein Sieg zum Gewinn des Stanley Cups.

Die Mannschaft aus North Carolina gewann das fünfte von maximal sieben Spielen gegen die Vegas Golden Knights 4:2 und kann die begehrte Trophäe bereits am Montag zum zweiten Mal nach 2006 gewinnen.

NHL: Hurricanes drehen Spiel gegen Knights

Die Hurricanes hatten die Finalserie am vergangenen Mittwoch mit einem Sieg in Las Vegas zunächst ausgeglichen.

Im fünften Spiel vor eigenem Publikum in Raleigh gingen die Golden Knights, Stanley-Cup-Sieger von 2023, zunächst durch den zweifachen Torschützen Pawel Dorofejew in Führung (7., 54.), ehe Carolina die Begegnung durch den achten Playoff-Treffer von Kapitän Jordan Staal (12.), den ebefalls zweimal erfolgreichen Andrei Swetschnikow (32., 52.) und Sebastian Aho (38.) drehte.

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