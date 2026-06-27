NHL-Draft: Leafs holen Gavin McKenna – Justin Bieber pickt ihn!

Die Toronto Maple Leafs haben mit ihrem Erstzugriffsrecht beim Draft der Eishockey-Profiliga NHL wie erwartet Gavin McKenna ausgewählt.
Draft: Toronto schnappt sich Toptalent
Der 18 Jahre alte Stürmer wird von Pop-Star Justin Bieber ausgewählt. Er soll bei den Maple Leafs an der Seite von Superstar Auston Matthews spielen.
Pop-Star Justin Bieber (l.) und Top-Pick Gavin McKenna
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/BRUCE BENNETT
McKenna erster Pick der Leafs
Der 18 Jahre alte Kanadier aus dem Yukon-Territorium hatte nach einer erfolgreichen Zeit in der kanadischen Juniorenliga WHL in der vergangenen Saison für die Penn State University gespielt. Die Maple Leafs hatten den ersten Pick bei einer Lotterie am 5. Mai zugelost bekommen.
McKenna, ein Linksaußen, wurde im Auftrag der Maple Leafs von Popstar Justin Bieber ausgewählt, dessen Song „Yukon“ er bezeichnenderweise als Einmarschmusik gewählt hatte. Er galt als klarer Favoriit auf den ersten Pick. Es wird erwartet, dass er von saisonbeginn an an der Seite von Superstar und Torjäger Auston Matthews zum Einsatz kommen wird.
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