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NHL: Neuer Champion steht fest!

Neuer NHL-Champion steht fest!

Zweiter Triumph nach 2006: Die Carolina Hurricanes gewinnen die Finalserie gegen die Vegas Golden Knights vorzeitig.
Jordan Staal (l.) und NHL-Bos Gary Bettman
Jordan Staal (l.) und NHL-Bos Gary Bettman
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/BRUCE BENNETT
SID
Zweiter Triumph nach 2006: Die Carolina Hurricanes gewinnen die Finalserie gegen die Vegas Golden Knights vorzeitig.

Die Carolina Hurricanes haben auf fremdem Eis zum zweiten Mal nach 2006 den Stanley Cup in der NHL gewonnen.

Die Mannschaft aus North Carolina besiegte die Vegas Golden Knights auswärts mit 3:0 und feierte damit im sechsten Spiel der Best-of-seven-Finalserie den entscheidenden vierten Sieg. Von insgesamt 19 Playoff-Spielen verlor Carolina nur drei.

Hurricanes stellen Serie auf den Kopf

Nach den ersten drei Duellen der Finalserie hatten die Canes noch 1:2 zurückgelegen, entschieden dann aber die folgenden drei für sich. Chefcoach Rob Brind’Amour war beim ersten Stanley-Cup-Triumph noch der Kapitän der Mannschaft gewesen. Der amtierenden Kapitän Jon Staal wurde nach acht Treffern und vier Assists in den Playoffs zum MVP gewählt.

Wie in den vorangegangenen Spielen konnten sich die Canes auf Torhüter Brandon Bussi verlassen, der erst gegen Ende der dramatischen dritten Partie, einem packenden 4:5 nach zwei Verlängerungen, in die Mannschaft gekommen war. Mit 22 gehaltenen Schüssen sicherte er sich den ersten Shutout seiner Karriere.

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