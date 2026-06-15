NHL: Neuer Champion steht fest!

SID 15.06.2026 • 05:48 Uhr Zweiter Triumph nach 2006: Die Carolina Hurricanes gewinnen die Finalserie gegen die Vegas Golden Knights vorzeitig.

Die Carolina Hurricanes haben auf fremdem Eis zum zweiten Mal nach 2006 den Stanley Cup in der NHL gewonnen.

Die Mannschaft aus North Carolina besiegte die Vegas Golden Knights auswärts mit 3:0 und feierte damit im sechsten Spiel der Best-of-seven-Finalserie den entscheidenden vierten Sieg. Von insgesamt 19 Playoff-Spielen verlor Carolina nur drei.

Hurricanes stellen Serie auf den Kopf

Nach den ersten drei Duellen der Finalserie hatten die Canes noch 1:2 zurückgelegen, entschieden dann aber die folgenden drei für sich. Chefcoach Rob Brind’Amour war beim ersten Stanley-Cup-Triumph noch der Kapitän der Mannschaft gewesen. Der amtierenden Kapitän Jon Staal wurde nach acht Treffern und vier Assists in den Playoffs zum MVP gewählt.