NHL: Neuer Champion steht fest!

Die Carolina Hurricanes haben auf fremdem Eis zum zweiten Mal nach 2006 den Stanley Cup in der NHL gewonnen.
Neuer NHL-Champion steht fest!
Die Mannschaft aus North Carolina besiegte die Vegas Golden Knights auswärts mit 3:0 und feierte damit im sechsten Spiel der Best-of-seven-Finalserie den entscheidenden vierten Sieg. Von insgesamt 19 Playoff-Spielen verlor Carolina nur drei.
Hurricanes stellen Serie auf den Kopf
Nach den ersten drei Duellen der Finalserie hatten die Canes noch 1:2 zurückgelegen, entschieden dann aber die folgenden drei für sich. Chefcoach Rob Brind’Amour war beim ersten Stanley-Cup-Triumph noch der Kapitän der Mannschaft gewesen. Der amtierenden Kapitän Jon Staal wurde nach acht Treffern und vier Assists in den Playoffs zum MVP gewählt.
Wie in den vorangegangenen Spielen konnten sich die Canes auf Torhüter Brandon Bussi verlassen, der erst gegen Ende der dramatischen dritten Partie, einem packenden 4:5 nach zwei Verlängerungen, in die Mannschaft gekommen war. Mit 22 gehaltenen Schüssen sicherte er sich den ersten Shutout seiner Karriere.
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