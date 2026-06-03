NHL: Spektakel zum Auftakt der Finalserie

SID 03.06.2026 • 06:36 Uhr Die Vegas Golden Knights setzen ihren starken Lauf in den NHL-Playoffs fort.

Die Vegas Golden Knights haben im Stanley-Cup-Finale vorgelegt und den Grundstein für den zweiten Titel der jungen Franchise-Historie gelegt. Zum Auftakt der Finalserie in der NHL siegten die Knights bei den Carolina Hurricanes mit 5:4.

Zum Matchwinner in Raleigh/North Carolina avancierte der Tscheche Tomas Hertl, der 3:24 Minuten vor dem Ende des Schlussdrittels den Siegtreffer erzielte. Brayden McNabb und Shea Theodore steuerten jeweils drei Scorerpunkte bei. Nikolaj Ehlers traf doppelt für die Canes, die erst ihre zweite Niederlage der laufenden Playoffs kassierten.

NHL: Golden Knights wollen zweiten Titel

„Wir hatten natürlich keinen tollen Start, aber das war irgendwie schon die ganze Saison über so – aber wir geben nie auf“, sagte Hertl mit Blick auf den frühen Ehlers-Doppelpack: „Als Team spielt es keine Rolle, ob wir vorne liegen oder zurückliegen. Wir spielen einfach weiter.“

Carolina, das die Hauptrunde als bestes Team im Osten abgeschlossen hat, genießt auch im zweiten Spiel in der Nacht zu Freitag den Heimvorteil. Das Ziel bleibt der erste Stanley Cup seit 2006.