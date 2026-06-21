NHL-Hammer: Brady Tkachuk verlässt Tim Stützle und die Senators

SID 22.06.2026 • 00:49 Uhr US-Nationalspieler und Olympiasieger Brady Tkachuk wechselt zu den Florida Panthers. Dort spielt bereits sein Bruder Matthew.

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle muss ab der kommenden Saison auf einen wichtigen Mitspieler verzichten.

Wie das Portal The Athletic berichtet, wechselt Brady Tkachuk in der NHL von den Ottawa Senators zu den Florida Panthers. Dort spielt der 26 Jahre alte Stürmer künftig gemeinsam mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Matthew. Mit der Nationalmannschaft der USA gewannen die Tkachuks bei den Olympischen Spielen 2026 die Goldmedaille.

Tkachuk-Trade bringt Ottawa Draft-Picks

Brady Tkachuk war in der abgelaufenen Saison drittbester Scorer der Senators (59 Punkte) hinter Stützle (83) und Drake Batherson (71).

Im Gegenzug erhält der Klub aus der kanadischen Hauptstadt zahlreiche Draft-Picks: Für die kommende Auswahl geben die Panthers, Stanley-Cup-Sieger 2024 und 2025 jeweils gegen die Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl, ihre beiden Erstrunden-Picks ab.