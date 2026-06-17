Blitz-Trainerwechsel: Ryan Craig wird Coach der Golden Knights

SID 17.06.2026 • 23:31 Uhr Die Golden Knights bedienen sich im eigenen System, die Maple Leafs holen einen früheren NHL-Profi.

Einen Tag nach der Trennung von John Tortorella hat NHL-Vizemeister Vegas Golden Knights bereits seinen neuen Headcoach präsentiert. Ryan Craig (44), zuvor Assistent bei den Knights und zuletzt für das Farmteam Henderson Silver Knights verantwortlich, tritt seine erste Cheftrainer-Stelle in der stärksten Eishockey-Liga der Welt an.

Golden Knights verpassen zweiten Cup

Die Golden Knights hatten am Sonntag die entscheidende vierte Niederlage im Stanley-Cup-Finale gegen die Carolina Hurricanes kassiert und damit den zweiten Titel der noch kurzen Franchise-Geschichte nach 2023 verpasst. Beim damaligen Triumph war Vegas‘ neuer Headcoach Craig als Assistent beteiligt.

Ende März hatten die Golden Knights Tortorella (67) als Nachfolger von Bruce Cassidy für die letzten acht Spiele der regulären Saison und die Playoffs verpflichtet.