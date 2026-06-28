NHL-Hammer: Peterka wechselt überraschend zu den Boston Bruins

SID 28.06.2026 • 14:45 Uhr Der Trade habe sich nicht abgezeichnet, sagt Nationalspieler John-Jason Peterka.

Überraschung, Überraschung: Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka hat seinen Wechsel von den Utah Mammoth zu den Boston Bruins nicht kommen sehen.

„Es hatte sich nichts angedeutet, bis mich am Freitag mein Agent aus Nordamerika anrief und meinte, dass etwas passieren könnte und dass ich am Abend erreichbar sein sollte“, erzählte Peterka im Interview mit der NHL. Wenig später, es war bereits Nacht geworden, rief sein Agent wieder an – der Trade war perfekt.

Peterka wechselt zu den Bruins

In der kommenden Saison läuft der 24-Jährige also für den sechsmaligen Meister von der Ostküste auf, für Peterka ist es das dritte Team in der besten Eishockey-Liga der Welt – und ein Glücksfall.

„Ich bin richtig glücklich, dass ich nach Boston gehe. Es ist eine tolle, sportbegeisterte Stadt, die Bruins spielen eine große Rolle dort“, sagte Peterka: „Mit Marco Sturm gibt es einen deutschen Chef-Trainer, auf den ich mich sehr freue.“ Zudem spiele er mit Lukas Reichel zusammen, „mit dem ich sehr gut befreundet bin. Das kann schon richtig cool werden“, meinte Peterka.

Der gebürtige Münchner war erst im Sommer 2025 von den Buffalo Sabres nach Salt Lake City gewechselt, wo er einen neuen, bis 2030 laufenden Vertrag über 7,7 Millionen US-Dollar pro Jahr unterschrieb. In 82 Spielen für Utah erzielte der Stürmer 25 Tore und gab 22 Assists.