NHL: Connor McDavid zieht mit Eishockey-Ikone Wayne Gretzky gleich

SID 08.06.2026 • 12:14 Uhr Der Kanadier Connor McDavid, bei den Edmonton Oilers kongenialer Partner von Leon Draisaitl, wurde von der Spielergewerkschaft NHLPA gewählt. Dadurch zieht er mit einer Ikone gleich.

Eishockey-Superstar Connor McDavid hat erneut den Ted Lindsay Award für den besten Spieler der NHL erhalten.

Der Kanadier, bei den Edmonton Oilers kongenialer Partner von Leon Draisaitl, wurde von der Spielergewerkschaft NHLPA gewählt.

McDavid von Auszeichnung geehrt

„Diese Auszeichnung, die von den Jungs kommt, gegen die man jeden Abend spielt und gegen die man jeden Abend kämpft – dass sie mich mit einem solchen Preis würdigen, bedeutet mir sehr viel“, sagte McDavid.