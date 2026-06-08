NHL: Connor McDavid zieht mit Eishockey-Ikone Wayne Gretzky gleich

Eishockey-Superstar Connor McDavid hat erneut den Ted Lindsay Award für den besten Spieler der NHL erhalten.
McDavid zieht mit Gretzky gleich
Der Kanadier Connor McDavid, bei den Edmonton Oilers kongenialer Partner von Leon Draisaitl, wurde von der Spielergewerkschaft NHLPA gewählt. Dadurch zieht er mit einer Ikone gleich.
McDavid (M.) wird geehrt
© picture-alliance/AP/SID/Mark J. Terrill
Der Kanadier, bei den Edmonton Oilers kongenialer Partner von Leon Draisaitl, wurde von der Spielergewerkschaft NHLPA gewählt.
McDavid von Auszeichnung geehrt
„Diese Auszeichnung, die von den Jungs kommt, gegen die man jeden Abend spielt und gegen die man jeden Abend kämpft – dass sie mich mit einem solchen Preis würdigen, bedeutet mir sehr viel“, sagte McDavid.
Der Stürmer erhielt die Auszeichnung zum fünften Mal – und zog damit mit Ikone Wayne Gretzky gleich. Die Trophäe wurde erstmals 1972 verliehen, auch Draisaitl gewann die Wahl bereits: 2020 war der Kölner Titelträger.