NHL-Revolution: Große Änderung für Draisaitl und Co.

SID 16.07.2026 • 20:03 Uhr In der NHL wird der Spielplan revolutioniert. Die Regular Season beginnt erstmals bereits im September - und dauert ab sofort länger.

Die deutschen Eishockeystars um Leon Draisaitl müssen sich in der NHL auf eine noch längere Hauptrunde einstellen. Wie die Liga mitteilte, absolviert ab der Saison 2026/27 jede Mannschaft nun 84 Spiele – und damit zwei mehr als zuvor. Insgesamt umfasst der am Donnerstag verkündete Spielplan 1344 Begegnungen.

Die 110. Spielzeit der besten Liga der Welt eröffnet Stanley-Cup-Champion Carolina Hurricanes am 29. September gegen die Florida Panthers, die vor den „Canes“ zwei Mal nacheinander triumphiert hatten – jeweils gegen die Edmonton Oilers.

Draisaitl steigt mit den Kanadiern tags darauf mit einem Heimspiel gegen die Vancouver Canucks in die Regular Season ein, die am 10. April endet.

Zwei NHL-Spiele in Deutschland

Am 18. und 20. Dezember gastiert die NHL in Deutschland. In Düsseldorf treffen die Ottawa Senators mit Tim Stützle in zwei Partien auf die Chicago Blackhawks. Weitere Spiele der Global Series finden am 12. und 14. November in Helsinki zwischen den Hurricanes und Seattle Kraken um den deutschen Goalie Philipp Grubauer statt.