18-Millionen! Carlsson sprengt Gehaltsrekord in der NHL

SID 09.07.2026 • 20:09 Uhr Der Schwede bleibt bei den Anaheim Ducks - und setzt mit seinem Jahresgehalt eine neue Benchmark.

Der schwedische Eishockey-Jungstar Leo Carlsson ist zum bestbezahlten Spieler der NHL aufgestiegen. Der 21 Jahre alte Center kassiert bei den Anaheim Ducks ab der kommenden bis zur Saison 2030/31 ein durchschnittliches Jahresgehalt von 18 Millionen Dollar, nachdem die Franchise aus Kalifornien das Vertragsangebot der Philadelphia Flyers für den Restricted Free Agent mitgegangen ist.

Ducks matchen Carlssons Offer Sheet

Carlssons drei Jahre laufender Einstiegsvertrag war ausgelaufen. Die Flyers wollten den Stürmer per sogenanntem „Offer Sheet“ nach Philadelphia lotsen. Anaheim hatte bis Freitag Zeit, dieses zu matchen. Ansonsten hätten die Ducks ihr Juwel verloren, als Kompensation aber immerhin vier Erstrundenpicks erhalten.

„Die Entscheidung ist uns leicht gefallen“, sagten die Teambesitzer Henry und Susan Samueli in einem gemeinsamen Statement: „Wir setzen extrem hohe Erwartungen in Leo. Wir sind fest davon überzeugt, dass er seinen starken Aufstiegskurs fortsetzen und zu einem der wirklich herausragenden Center der Liga werden wird.“ Der neue Fünfjahresvertrag ist insgesamt 90 Millionen Dollar wert.

Carlsson setzt neue Gehalts-Benchmark

Carlsson löst den Russen Kirill Kaprisow von den Minnesota Wild ab, der mit einem Jahresgehalt von 17 Millionen Dollar vor Leon Draisaitl (14) an der Spitze gelegen hatte. Carlsson hatte in der vergangenen Hauptrunde in 70 Partien 67 Punkte gesammelt. In den Playoffs war er mit acht Zählern gegen Draisaitls Edmonton Oilers kaum zu stoppen gewesen.