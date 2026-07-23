NHL: Wechsel von Franchise-Legende fix

SID 23.07.2026 • 16:35 Uhr Patrick Kane geht zu den Chicago Blackhawks zurück. Der 37-Jährige spielte bereits 16 NHL-Spielzeiten für die Franchise und gilt dort als Klublegende.

Die Chicago Blackhawks haben Stürmer Patrick Kane unter Vertrag genommen. Wie die Franchise aus der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL am Donnerstag bekannt gab, unterschrieb der 37-Jährige einen Zweijahresvertrag bei dem Team, für das er bereits von 2007 bis 2023 auf Torjagd gegangen war.

„Tag für Tag über 16 Spielzeiten hinweg hat Patrick die Stadt Chicago mit seiner atemberaubenden Technik begeistert und einige der denkwürdigsten Momente in der Geschichte der Blackhawks geschaffen, als er half, unsere traditionsreiche Franchise zurück an die Spitze unseres Sports zu führen“, sagte Blackhawks General Manager Kyle Davidson.

NHL: Kane erfolgreichster US-Scorer der Geschichte

Kane kehrt nach zwei Jahren bei den Detroit Red Wings und den New York Rangers zu seinem langjährigen Klub zurück, mit dem er drei Stanley Cups (2010, 2013 und 2015) gewann. In der vergangenen Saison hatte er für Detroit in 67 Spielen insgesamt 57 Scorerpunkte (16 Tore, 41 Vorlagen) gesammelt.

2007 war Kane von den Blackhawks an erster Stelle des NHL-Drafts ausgewählt worden und gilt als Franchise-Legende. Mit 1225 Punkten liegt er auf Platz zwei der ewigen Scorerliste der Blackhawks, bei den Toren (446) liegt er auf Rang drei.