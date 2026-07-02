NHL: Top-Torjäger Owetschkin verlängert in Washington

SID 02.07.2026 • 19:39 Uhr Alexander Owetschkin verlängert in Washington. Der Rekordtorjäger will noch nicht aufhören.

Alexander Owetschkin hat noch nicht genug. Der russische Eishockeystar geht in eine weitere Saison in der NHL. Wie die Washington Capitals am Donnerstag mitteilten, unterschrieb der Rekordtorschütze der Liga, der im September 41 Jahre alt wird, einen neuen Einjahresvertrag bis 2027. Ein Karriereende ist damit vorerst vom Tisch.

„Ich bin zurück“, sagte Owetschkin, der im Draft 2004 an erster Stelle von den Capitals ausgewählt worden war und dem Team bis heute treu blieb: „Vielen Dank an alle, die mir und meiner Familie die Zeit gegeben haben, diese Entscheidung zu treffen. Ich bin gesund. Ich liebe es, Eishockey zu spielen und um den Sieg zu kämpfen.“

NHL: Owetschkin erfolgreichster Torjäger der Geschichte

Owetschkin, der mit dem deutschen Goalie Philipp Grubauer 2018 den ersten und bislang einzigen Stanley Cup der Franchise-Geschichte nach Washington geholt hatte, erhält für das kommende Jahr ein Gehalt von 4,25 Millionen Dollar. Mit seiner 22. Saison bei ein und demselben Klub wird Owetschkin gemeinsam mit Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) in einen elitären Kreis einziehen. Nur Gordie Howe, Alex Delvecchio und Steve Yzerman (alle Detroit Red Wings) sowie Stan Mikita (Chicago Blackhawks) hatten das vor dem Duo geschafft.