Die NHL kommt nach München!

SID 20.08.2026 • 11:32 Uhr Die beste Eishockey-Liga der Welt verkündet vier Spiele auf deutschem Boden. Zudem kooperiert sie künftig auch langfristig mit dem FC Bayern.

Die Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und John-Jason Peterka werden in der Saison 2027/28 mit ihren Mannschaften der National Hockey League (NHL) insgesamt vier reguläre Saisonspiele in Deutschland bestreiten. Draisaitl und die Edmonton Oilers kommen für zwei Partien in die Lanxess Arena in Köln, Peterka und die Boston Bruins mit Cheftrainer Marco Sturm treten zweimal im SAP Garden in München an – dabei mischt auch der FC Bayern mit.

„Diese Veranstaltungen stellen einen wichtigen Schritt in unserem Engagement dar, den Eishockeysport in Deutschland weiterzuentwickeln“, sagte der stellvertretende NHL-Chef Bill Daly am Donnerstag in München. Marty Walsh, Geschäftsführer der Spielergewerkschaft NHLPA, betonte, „die Spiele der NHL Global Series im Jahr 2027 bringen mit Leon Draisaitl und JJ Peterka zwei der besten Spieler der NHL zurück, um vor ihren heimischen Fans zu spielen“.

Im Rahmen der diesjährigen NHL Global Series Germany finden bereits zwei Spiele im PSD Bank Dome in Düsseldorf statt. Am 18. und 20. Dezember treffen dabei die Ottawa Senators mit Nationalspieler Tim Stützle auf die Chicago Blackhawks. „Indem wir mehr NHL-Spiele in einen der dynamischsten Eishockeymärkte Europas bringen, hoffen wir, eine bedeutende Chance zu schaffen, den Eishockeysport im ganzen Land weiterzuentwickeln“, sagte Walsh.

NHL verkündet Kooperation mit dem FC Bayern München

In diesem Zusammenhang gab die NHL eine weitreichende Zusammenarbeit mit dem FC Bayern bekannt. „Wir haben die letzten Monate sehr intensiv an einer neuen Art von Kooperation gearbeitet. Die NHL ist die stärkste Eishockey-Liga der Welt, wir haben da einen sehr starken Blick drauf, wir wollen Synergien erarbeiten und uns die Märkte eröffnen“, sagte Rouven Kasper, Marketing-Chef des deutschen Rekordmeisters.